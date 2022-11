Flat Tax forfettari 2023 | nuova soglia fatturato | novità in Manovra

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dal prossimo anno per i regimiarriverà un aumento delannuo ammesso per godere dei vantaggi dell’aliquota al 15 per cento: si tratta dellaTax. La tassa piatta verrà appunto estesa a tutti gli autonomi e partite Iva con ricavi fino a 85mila euro. Il tetto degli attuali 65 mila euro salirebbe così di almeno 20 mila euro.E’ stata questa la promessa elettorale del governo Meloni e cavallo di battaglia della Lega di Matteo Salvini. Un intervento fiscale sui guadagni degli autonomi, che consentirebbe a una platea più ampia di rientrare nel regimeo. Una scelta rischiosa, come ha evidenziato la relazione legata alla stessa NADEF (approvata in consiglio dei ministri), perché potrebbe portare i liberi professionisti a dichiarare meno di ...