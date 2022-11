Fisco | Caf Cia | boom certificati Isee | intermediazione fondamentale per cittadini

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. (Labitalia) - Si stima in 23,3 milioni il numero di modelli 730 trasmessi alnel 2022, e di questi l'80,53% (pari a 18.764.275) arriva dai Caf. Significativo l'incremento dei: nel 2021 l'Inps ha ricevuto 8.931.555 Dsu, e di questa i Caf ne hanno gestite l'88,8%, pari a 7.935.017. Un numero che rispetto al periodo 2016/2020 è cresciuto del 60%. Sono alcuni dei dati emersi nella due giorni nazionale 'Caf Cia incontra le società convenzionate' celebrata a Roma, organizzata dai centri di assistenza fiscale della Confederazione italiana agricoltori. "L'obiettivo di rendere i contribuenti autonomamente dichiaranti è una pura utopia in base alla legislazione vigente. Lo stesso dicasi per le certificazioni, vista la complessità dei dati richiesti. Il numero dei 730 ...

