Fiorentina Salernitana LIVE | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Allo stadio Artemio Franchi il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra0-0Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo a fine primo tempo: PAGELLEBologna 0-0:e marcatori In attesa delle formazioni ufficiali L'articolo proviene da Calcio News 24.

MourinhoCLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 38, Milan* 30, Atalanta e Lazio 27, Roma e Juventus 25, Inter e Udinese* 24, Torino e17, Bologna e16, Sassuolo 15, Empoli* 14, Monza ...Le formazioni ufficiali di: in attesa: in attesaStasera per Fiorentina-Salernitana la società viola ha invitato allo stadio la Nazionale di Rugby. Gli azzurri saranno a vedere sugli spalti la gara e in seguito saranno impegnati ...Le formazioni ufficiali di Fiorentina - Salernitana di Mercoledì 9 novembre 2022, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/2023 ...