Fiorentina-Salernitana | finisce 2-1 | decide Jovic nel finale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Terza vittoria consecutiva in campionato per unain ottima forma, capace di battere in casa laper 2-1. Al Franchila rete dinel, dopo che Dia era riuscito a rispondere all'iniziale vantaggio di Bonaventura. Con questo successo la squadra di Italiano sale a 19 punti scavalcando proprio gli uomini di Nicola (17), costretti ad una sconfitta dopo tre risultati utili di fila. I viola partono nettamente meglio, dopo pochi minuti spaventano Sepe con una conclusione di Kouame, poi al quarto d'ora sbloccano il risultato con Bonaventura, che scambia con Ikone e trasforma nell'1-0 il passaggio di ritorno del compagno. La prima frazione è un dominio totale da parte della, che si presenta costantemente in area campana, sfiorando il ...

