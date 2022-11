Fiorentina | Jovic | «Conference League? Penso che siamo tra i favoriti per vincerla»

Commenta per primo: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamè, Bonaventura, Ikonè; Cabral Salernitana : Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Vilhena, Bohinen, Coulibaly, ...PROBABILI FORMAZIONI- SALERNITANAFIORENTINA (4 - 3 - 3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikone,, Kouame. All. ItalianoSALERNITANA (3 -...In occasione dell’undicesimo turno del campionato di Serie A, penultima giornata prima della sosta per il Mondiale in Qatar 2022, scenderanno in campo Fiorentina e Salernitana ... con l’ex Real Madrid ...Antonio Arcadio, ex attaccante della Salernitana, ha parlato nel pre partita di Radio Firenzeviola. Queste le sue parole : "Anche Cabral è un ottimo giocatore, può ...