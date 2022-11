Fim-Fiom-Uilm | Fincantieri contribuirà allo sviluppo delpiù grande gruppo cantieristico navale del nostro Paese

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “E’ indiscutibile che la rotta tracciata dall’ex AD Giuseppe Bono alla guida diha consentito non solo di superare difficili momenti di contesto e di mercato ma di porre le basi per una prospettiva die crescita industriale di uno dei più importanti asset strategici del. I risultati che la società sta raggiungendo confermano quel solco su cui il nuovo management ha ulteriormente rafforzato la propria iniziativa. Il rinnovo dell’ipotesi di accordo del contratto integrativo aziendale sottoscritto con Fimlo scorso 27 ottobre rappresenta un ulteriore avanzamento, anche dando maggiore valore al confronto sindacale praticato da Giuseppe Bono, che aggiunge, alla prospettiva industriale del, il riconoscimento del valore ...

... in riferimento all'incontro tra la direzione aziendale e il coordinamento nazionale diUilm che si è svolto lunedì scorso. L'azienda è dal canto suo ferma sulle proprie posizioni. . 9 ...... Carniti manifestò una strategia radicale e spinse per accelerare il processo di unità effettiva, attraverso la celebrazione dei congressi di scioglimento di; Uilm per costruire un unico ...Per Fim, Fiom e Uilm le motivazioni dell’azienda alla dismissione della produzione di motori a San Dorligo della Valle sono «pretestuose» ...“E’ indiscutibile che la rotta tracciata dall’ex AD Giuseppe Bono alla guida di Fincantieri ha consentito non solo di superare difficili momenti di contesto e di mercato ma di porre le basi per una pr ...