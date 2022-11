Filippo Caccamo | il docente-comico che dà voce alla scuola | “Cari prof siete forti | i genitori hanno visione distorta dell’autorità | occorre cambiare” VIDEO INTERVISTA

TGCOM

Invece Serena cerca di far capire ache non può lasciarlo agire, e che deve cercare ...2022 Un posto al sole anticipazioni 7 novembre 2022 Martina Pedretti - 4 Novembre 2022 Cristiano...... scopriamo chee Roberto parlano tra loro del ravvicinamento tra Fabrizio e Marina . ...2022 Un posto al sole anticipazioni 7 novembre 2022 Martina Pedretti - 4 Novembre 2022 Cristiano... Filippo Caccamo, dal web al palcoscenico con un tour teatrale Mezzo milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore ...Filippo Caccamo sarà sul palco del Teatro DIM di Castelnuovo del Garda per un monologo esilarante sul mondo della scuola italiana.