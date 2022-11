Figlia festeggia il compleanno da sola | la mamma | “Devasata | ma abbiamo ricevuto messaggi da tutto il mondo”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “La cosa che mi ha ferito di più? Realizzare che quelli che credevo fossero miei amici veri non lo erano”: Breanna Strong, madre della Piccola Avery, che ieri hato dail suo terzoperché tutti gli invitati hanno disertato la festa, racconta nei dettagli cosa è successo dopo la pubblicazione del video su Tik Tok che documentava la vicenda ed è diventato in breve tempo virale. La donna aveva affittato una sala con gli scivoli e le palline di gomma al KidsTopia Playground di Salt Lake City, nello Utah. Erano attesi 27 bambini con le rispettive famiglie ma non si è presentato nessuno. “Ho mandato gli inviti a diversi amici – ha spiegato Breanna in un’intervista al Corriere della Sera – che hanno risposto con entusiasmo. Ho anche creato un evento su Facebook il 1° ottobre e invitato 13 famiglie diverse: in ...