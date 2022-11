FIFA | Tutte le rivelazioni | la recensione | Come il Qatar ha comprato la Coppa del Mondo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ladile. La docuserie, in streaming su Neftlix dal 9 novembre, spiegasia potuto accadere che i Mondiali del 2022 siano stati assegnati ale lo fa con un racconto che parte dagli anni Settanta, dal momento in cui laha cambiato la sua natura. Dite la verità: all'annuncio che i mondiali del 2022 si sarebbero giocati insiete rimasti tutti a bocca aperta. Un mondiale in un paese che non ha tradizioni calcistiche, con gli stadi che, allora, erano tutti da costruire, con condizioni climatiche impossibili (i mondiali si giocano adesso, in autunno) era qualcosa di molto strano. Per non parlare dei diritti umani. C'era qualcosa che non andava. Nelladi: ...