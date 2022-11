FIFA 23 TOTW 8 | La nuova squadra della settimana disponibile nei pacchetti dalle 19 | 00

(Di mercoledì 9 novembre 2022) EA Sports ha annunciato ilpopolare modalità23 Ultimate Team. Lasaràneia partire19:00 di questa sera alle 19:00 di mercoledi prossimo 16 Novembre. Tra i migliori giocatoritroviamo l’attaccante argentino del Liverpool Mohamed Salah autore di 2 gol nella vittoria in trasferta sul campo del Tottenham, il difensore brasilianoJuventus Gleison Bremer autore di una prestazione sontuosa nella vittoria contro l’Inter ed il difensore francese del Milan Theo Hernandez autore di un gol nella vittoria casalinga contro lo Spezia. Il Team of The Week è una ...

