Federico Scopelliti a capo di Opel Italia

TORINO - Nell'ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia e delle sfide in vista, è stato nominato un nuovo Direttore del Brand Opel. Si tratta di Federico Scopelliti, 44enne milanese, laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi. Scopelliti ha una larga esperienza in molte aziende del settore automotive e non, a livello nazionale. Sarà Federico Scopelliti a guidare la divisione italiana del marchio del Blitz, succede a Fabio Mazzeo che resta in orbita Stellantis.