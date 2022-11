Federico Dainese | chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne | età | lavoro | Instagram

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con, il dating show più famoso e seguito di sempre.torna nel programma: nella scorsa edizione era un corteggiatore, ma oggi veste i panni di un. Chi èdiha 25 anni. E’ un odontotecnico e un giocatore di pallanuoto. Aveva debuttato nel programma come corteggiatore nella scorsa edizione. Corteggiava Veronica. I due erano usciti insieme: lui si è presentato vestito da idraulico, proprio perché lei, scherzando, nel video di presentazione, aveva detto di aspettare il ‘famoso Mimmo l’idraulico’. Poi, si è cambiato d’abito, ha mostrato il suo fisico scultoreo e insieme sono andati in spiaggia. Qui si ...

Cosa c'è da sapere su Monica Cudia È la corteggiatrice che è scesa a conoscerenella prima puntata di Uomini ...La Cudia è stata in passato la corteggiatrice di, ma si era ritirata dal gioco quando ha capito di non poter essere scelta. Un certo spazio sarà anche dedicato ai due tronisti ... Federico Dainese, il tronista di Uomini e Donne: famiglia, studi, lavoro e curiosità