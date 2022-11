Fashion Graduate | la moda di domani

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Si è appena conclusa l’ottava edizione di, l’evento organizzato da Piattaforma Sistema Formativo, patrocinato da Comune di Milano e Regione Lombardia. L'edizione 2022 della manifestazione ha avuto come tema quello dell’innovazione sostenibile. Tre giorni dedicati a sfilate, talk, masterclass e workshop per contribuire a connettere sistema formativo e industria di settore e promuovere la formazione di competenze professionali competitive. Tra questi spicca anche l’innovativo progetto «Talent to Talent», un format rivolto alle migliori università e accademia internazionali che si pone come obiettivo quello di creare un canale formativo globale che favorisca in modo continuativo il dialogo tra talenti di ogni regione del mondo e crei nuovi canali di scambio e arricchimento reciproco. Lukas Christ Lukas ...