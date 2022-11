F1 | la Ferrari di Schumacher venduta a 13 milioni di euro

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una storia d’amore fatta di record e vittorie quella tra Michaele la. E uno dei record arrivò sulla F2003-GA telaio 229, con la quale conquistò il sesto titolo mondiale migliorando il primato di Juan Manuel Fangio, rimasto a cinque. In quella stagionevinse diverse gare, conquistò tre pole position e piazzò tre giri veloci in gara, oltre a due podi a Monaco e in Francia. Ed ora quella monoposto, sviluppata da due storici ingegneri a Maranello come Rory Byrne e Ross Brawn, è stataall’asta a Ginevra per la cifra di 13di franchi svizzeri, poco più di 13di. “Un prezzo record”, ha detto il banditore di Sotheby’s, “per una F1 dell’era moderna”. Il precedente record apparteneva ad un’altra Rossa di Maranello, ...