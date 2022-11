F 1 | Gp Brasile Mekies ' Interlagos pista con tanto carattere'

Così Laurent, racing director Ferrari, in vista del fine settimana del Gran Premio del, ultima tappa del Mondiale di Formula 1 già vinto da Max Verstappen. "Con il formato Sprint si va ......che Charles e Carlos non abbiano fatto come Seb e Kimi qualche anno fa (era il 2019) in. "... però non possiamo controllare la partenza", ha provato a spiegare il direttore sportivo. La ...Così Laurent Mekies, racing director Ferrari, in vista del fine settimana del Gran Premio del Brasile, ultima tappa del Mondiale di Formula 1 già vinto da Max Verstappen. "Con il formato Sprint si va ...Mattia Binotto salta un altro Gran Premio: dopo il weekend in Messico, il team principal della Ferrari non ci sarà neanche in occasione della gara del Brasile ad Interlagos, in programma domenica pros ...