(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'ex trequartista brasiliano delha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "È bellissimo...

Calciomercato.com

Fugona Napoli, frenatona. L'allenatore dell'Empoli, Zanetti: 'Erano incartati, poi quel ...: 'Vi spiego perché Neymar vincerà il Mondiale'. Torino: Lukic si ferma e può andare via a gennaio. ...L'appuntamento con Ricardoè più o meno all'ora dell'annuncio dei convocati del Brasile per il Mondiale. Quando il c.t. Tite comincia a leggere l'elenco, ascoltiamo insieme. Ricky ha un sussulto sentendo il nome di Dani ... Ex Milan, Kakà: 'Magari farò il direttore sportivo'