Eva Grimaldi | “Ero innamorata di Benigni Poi un giorno | al telefono | rispose sua moglie”

Dopo le rivelazioni private di Alessandra Celentano , che aveva confessato al programma Belve di essere casta da ben tredici anni, tocca ora astupire il web. Intervistata da Francesca Fagnani nella puntata di martedì 8 novembre dell'apprezzato contenitore di Rai 2, infatti, l'attrice si è trovata a rispondere ad alcune domande ...... L'ospite del programma di interviste della popolare giornalista, la quale ieri ha messo in imbarazzo, ha anche rivelato che in passato ha usato qualsiasi tipo di droghe: 'Le droghe ...L'attrice ha raccontato a Fagnani di aver avuto una liaison da giovane con l'attore-regista: "Non ho mai parlato di lui perché rispetto la ...Imma Battaglia è diventata qualche anno fa la moglie di Eva Grimaldi, attrice italiana di fama internazionale. A parte la sua partecipazione a qualche reality sono poche le conoscenze che abbiamo su ...