Europa League | il Salisburgo | l’avversario della Roma

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nella giornata di lunedì a Nyon si sono svolti i sorteggi per i playoff di: la, giunta seconda nel girone dietro il Betis Siviglia, ha pescato il. Sicuramente un sorteggio positivo per i giallorossi, vedendo il blasone delle altre squadre agli spareggi. Infatti nei playoff per acedere agli ottavi dici sono squadre del calibro di Barcellona, Ajax, Siviglia e Manchester United. Ma ilnon è una squadra da sottovalutare, infatti ha molti giovani ed è ben organizzata in tutte le sue componenti. Le due gare di playoff si svolgeranno il 16 febbraio in Austria ed il 24 dello stesso mese a: ...

...30 Conegliano - Chieri 3 - 0 20:30 Scandicci - Casalmaggiore 3 - 0 Visualizza Serie A1 femminile CALCIO -18:45 R. Sociedad - Man. Utd 0 - 1 18:45 Sheriff - Omonia Nicosia 1 - 0 18:45 ......di Conferencela Fiorentina ha beccato i portoghesi del Braga, tra le squadre più temibili del lotto. Ma, come ha spiegato il direttore generale Joe Barone, c'è tempo per pensare all'. L'...Un consiglio da "amico": Inter, sei favorita...ma occhio! Anche il sorteggio di Europa League è stato abbastanza positivo per la compagini italiane: per la Roma il Salisburgo, per la Juventus il ...Sul rush finale la Lazio rischia di chiudere in emergenza. Contro il Monza e la Juventus la squadra di Sarri sarà chiamata all’ultimo sforzo per chiudere al meglio questa prima parte ...