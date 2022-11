Esalazioni da monossido | morto 21enne nel milanese Grave un altro ragazzo di 24 anni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tragedia nel, dove unper ledadi carbonio mentre si trovava all’interno di un residence a Segrate, nei pressi dell’aeroporto di Linate. Assieme a lui è stato soccorso anche un 24enne, portato in gravi condizioni all’ospedale Fatebenefratelli. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente, avvenuto in via Carducci 7, dove i due sono stati soccorsi intorno alle 12.25. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco per verificare gli eventuali rischi per altre persone.

