Eros Ramazzotti a Miami si diverte tra le onde prima del concerto

(Di mercoledì 9 novembre 2022)delfa il pieno di relax in spiaggia e davanti ai fotografi si scatena.si gode qualche attimo di relax tra ledell’Oceanodi esibirsi sul palco della FTX Arena, e il suo bagno rigenerante non sfugge ai paparazzi. Il cantante gioca in acqua e quando

E' un amico fraterno di. Tra le sue collaborazioni più importanti c'è quella con Laura Pausini. Per Laura, Biagio ha scritto canzoni come "Tra te e il mare" e i due artisti si sono ...La figlia die Michelle si è concessa una settimana rilassante in montagna con il compagno Goffredo Cerza. Aurorain costume con il pancione Fuggita da Milano per rigenerarsi, Aurora ...Che Aurora Ramazzotti sia incinta ormai è fuori di dubbio. Ma sul mese di gravidanza c'è chi fa ancora confusione e la figlia di Eros e Michelle Hunziker non ...Eros Ramazzotti non perde colpi. A quasi 60 anni ha un fisico allenato e scolpito. Il cantante romano lo mostra in costume a Miami: impegnato con il suo tour negli States, si rilassa in spiaggia in Fl ...