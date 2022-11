Ergastolo ostativo | lo ammette anche Ingroia | «Equilibrata la soluzione del governo»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) «Credo che laadottata dalla Corte costituzionale fosse inevitabile e mi pare una decisione. Così come ritengo equilibrato il nuovo decreto Meloni che ha individuato la strada più in equilibrio per salvare l’istituto dell’senza incorrere nell’incostituzionalità. Vedremo cosa deciderà la Cassazione». Queste appena lette sono parole consegnate all’Adnkronos da Antonio, già Procuratore aggiunto di Palermo, ora avvocato ed ex-candidato premier nel 2013 (con esiti disastrosi) per Rivoluzione Civile.ha dunque commentato così la decisione della Consulta di rimandare alla Corte di Cassazione l’intero dossier sull’: «Ora attendiamo la Cassazione» Ora spetterà ...

