Enola Holmes 2 | la spiegazione del finale e cosa aspettarsi dal futuro del franchise Netflix

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come si è concluso il secondo film deltargatocon Millie Bobby Brown e Henry Cavill, eci riserva il? Scopriamolo nelladeldi2. Il 4 novembre suè approdato2, secondo lungometraggio dedicato all'eroina della saga letteraria pubblicata da Nancy Springer, e interpretata per il piccolo schermo dalla star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Ma come è andato questo nuovo appuntamento con la famiglia(sì, abbiamo avuto il piacere di rivedere anche lo Sherlock di Henry Cavill, nonché la Eudora di Helena Bonham Carter) eci ha lasciato per il? Cerchiamo ...