Energia | Acquedotto Pugliese investe su sostenibilità e autoproduzione

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) RIMINI (ITALPRESS) –, la società titolare della concessione per il servizio idrico integrato nei comuni di tutta la regione, ha approvato il primo piano die lanciato il piano strategico al 2026 per un maggiore efficientamento della gestione dell’acqua. Sul tavolo, nuovi schemi per la captazione della risorsa idrica, la gestione smart della rete, e la fidelizzazione dei clienti, raccontati alla fiera Ecomondo di Rimini.“La sfida energetica è diventata importante”, ha detto Francesca Portincasa, direttrice generale di. Dato il “rincaro così folle dell’, essendo noi una società energivora, come tutti i gestori del servizio idrico integrato”, si è optato per accelerare “al massimo gli investimenti per ...