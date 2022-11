Empoli | lesione per Destro | il comunicato del club

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Attraverso unufficiale, l’ha reso noto che Mattiadovrà restare fermo ai box a causa di un infortunio rimediato durante il match contro il Sassuolo. Di seguito la nota integrale: “Footballcomunica che gli accertamenti effettuati in data odierna sul calciatore Mattia, uscito durante la gara contro il Sassuolo, hanno evidenziato unadi basso grado della giunzione miotendinea del gemello mediale. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”. SportFace.

