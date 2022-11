Emergenza demenza senile | nel 2050 in tutto il pianeta si conteranno 153 milioni casi | 2 | 3 dei quali in Italia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Che all’invecchiamento seguano purtroppo delle patologie, siamo ‘preparati’ tuttavia, ciò che invece preoccupa (e tanto), è l’incredibile aumento delle demenze, al punto che negli ambienti sanitari si sta già usato l’inquietante termine ‘’.: nelinilsi153, 2,3 deiinStando infatti a quanto annunciato oggi nell’ambito di un specifico convegno (‘Mind the gaps: poniamo l’attenzione sui divari regionali nella presa in carico delle persone con’), volto a capire l’utilizzo dei fondi stanziati nella legge di Bilancio 2021 per l’Alzheimer e le demenze, nelinil ...

