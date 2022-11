Elon Musk vende azioni Tesla per 3 | 95 miliardi di dollari

MILANO - Mr. Tesla e Twitter vende una grossa fetta di azioni della casa automibistica elettrica:ha ceduto, nel periodo tra il 4 e l'8 novembre, 19,5 milioni di titoli Tesla, dal valore di 3,95 miliardi di dollari. Non è un fulmine a ciel sereno, quello emerso dalle comunicazioni alla ...AGI - Tutto Twitter a pagamento, bloccato da un paywall dinamico (accesso progressivo in base al tipo di abbonamento). È una delle ipotesi su cui sta ragionando, il nuovo proprietario della piattaforma . Secondo Platformer, che ha riportato il progetto, non è chiaro quanto possa essere concreto il piano e se l'idea possa essere portata a terra in ...Fedez scambiato per il Ministro degli Esteri Sembra incredibile, ma è la storia (vera) raccontata dal rapper italiano. Con un ospite d'eccezione: Elon Musk.Elon Musk vende 20 milioni di azioni Tesla e incassa 3,9 miliardi di dollari. Ad agosto aveva venduto per 6,9 miliardi: così il titolo della Casa perde il 30% ...