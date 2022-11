Elon Musk non ha proprio il senso dell' umorismo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il nuovo capo di Twitter se l'è presa con gli utenti che l'hanno preso in giro usando il suo nome e ora minaccia di sospendere chiunque faccia altrettanto senza dichiarare di far satira

In Egitto si svolge Cop27, la conferenza sul clima , per fermare il surriscaldamento del pianetaè diventato il nuovo proprietario di Twitter: tutto quello che sta ...Twitter, appena acquisito da, la scorsa settimana ha licenziato circa la metà dei suoi 7.500 dipendenti. I due storici social network stanno subendo la crescente concorrenza di TikTok e di ...Decisione choc di Meta, la società madre di Facebook: 11.000 lavoratori verranno licenziati. Mark Zuckerberg come Elon Musk (nuovo proprietario di Twitter): continua la crisi dei due storici social me ...Prima è toccato a Twitter, dove il nuovo "capo" Elon Musk appena insediato ha annunciato un licenziamento di massa per circa 3400 dipendenti nel mondo. Oggi, 9 novembre, Mark Zuckerberg ceo ...