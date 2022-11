Elezioni Usa | Trump non sfonda e minaccia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Come previsto i Repubblicani hanno vinto ledi Midterm degli Stati Uniti d’America, con cui si rinnovano Camera e Senato. Ma la prevalenza di voti alla Camera, mentre è ancora testa a testa in senato, non è lo smottamento che il partito, e in particolare l’alaiana, si auguravano. L’America resta fortemente polarizzata, Joe Biden avrà ora maggiori difficoltà con la sua agenda politica ma lomento a destra non c’è stato. E ora Donald– che ha subito urlato al voto falsato – ha anche un problema interno: l’astro nascente DeSantis. I numeri A poche ore dalla chiusura dei seggi per ledi Midterm, i repubblicani avanzano lentamente verso la conquista della Camera mentre il Senato resta in bilico, appeso a sfide ancora testa a testa come quelle in Pennsylvania tra il vice ...