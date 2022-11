Elezioni Usa midterm | risultati potrebbero tardare Consiglieri Biden temono che dem perdano controllo Camera

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Memori dell'esperienza delle presidenziali del 2020, quando ci vollero ben quattro giorni per incoronare Joe, le autorità hanno chiesto agli americani di armarsi di pazienza perché anche in questo caso l'esito del voto potrebbe essere sconosciuto per diverso tempo. L'articolo proviene da Firenze Post.