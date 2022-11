Elezioni midterm Usa 2022 | cosa dicono gli exit poll

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Il tasso di approvazione di Joe Biden è al 45%, secondo glipubblicati dalla Cnn sulleUsa, che registrano come sette elettori su dieci sono scontenti per la situazione del Paese, e un terzo si dichiara non solo insoddisfatto ma arrabbiato. In particolare il 61% degli elettori ritiene che il prezzo della benzina sta creando loro difficoltà. Secondo metà degli intervistati, le politiche di Biden stanno danneggiando il Paese, con il 36% che invece esprime il contrario. Nonostante questo il 48% degli intervistati non considera il voto di oggi un referendum su Biden, e per il 48% il presidente non è stato un fattore che ha determinato il voto.HA DETERMINATO IL VOTO – Un elettorato scontento sullo stato della nazione e con ...