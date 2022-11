Elezioni Lazio | rottura Pd-M5S spinge D’Amato Ma ora Si e Verdi guardano a Conte

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Ci siamo. Domani Nicola Zingaretti si dimetterà da presidente della Regione. E nonostante sforzi e appelli, in primis dello stesso Zingaretti, la coalizione da Terzo Polo a M5S che lo ha sostenuto in questi anni, si presenta in frantumi allo start della campagna elettorale. Oggi alla Camera lacon Giuseppeviene data quasi per definitiva. Anche da chi nel Pd ha lavorato fino all’ultimo per tentare di tenere insieme i giallorossi. Unache rischia di restringere ulteriormente il ‘fu’ campo largo. E portare con sé altri pezzi della coalizione. Vedi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che oggi si propongono come ‘mediatori’ tra Pd e M5S ma, in caso di fallimento dell’operazione, si tengono le mani libere sul futuro. E sulle alleanze. “Nulla è scontato”, dice Fratoianni in ...