Elezioni di metà mandato negli Usa | Senato in bilico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' ancora in corsoStati Uniti il conteggio dei voti per ledi, il “mid term”, con cui a due anni dall'inizio del quadriennio presidenziale si rinnovano tutti i seggi della Camera e un terzo di quelli del.Il Partito Repubblicano è davanti alla Camera, ma alci sono ancora seggi ancora in, e i Democratici appaiono in vantaggio, anche se di poco.Sicuramente però non ci sarà quella che i media statunitensi avevano preannunciato come “onda rossa”, cioè una vittoria schiacciante per i Repubblicani (Usa blu è il colore dei Democratici e rosso quello dei Repubblicani). Alil Partito Democratico ha 48 seggi sicuri e il Partito Repubblicano ne ha 47. Mancano i ...