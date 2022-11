Elenoire Ferruzzi rivela quanto ha speso di chirurgia estetica

Dopo la sua sfortunata esperienza al Grande Fratello Vip ,è stata ieri protagonista di un'intervista a Le Iene, nel corso della quale ha svelato alcuni aspetti inediti sul suo conto ed ha reagito ai commenti degli utenti su Twitter. ...Fin da quandoha fatto il suo ingresso all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono state numerose le domande del pubblico televisivo che ancora non si era appassionato ai suoi video virali ...Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal gioco del Gf Vip dopo l'atteggiamento avuto con un'altra concorrente: Nikita Pelizon. Ora che è fuori, Elenoire è tornata alla ...Elenoire Ferruzzi, ospite de Le Iene, si è raccontata: dai soldi spesi per la chirurgia all'ultimo fidanzato, passando per gli haters.