Elenoire Ferruzzi | “Al GF Vip uno mi faceva gli occhi dolci | ci rivedremo” | ecco quanto ha speso in ritocchi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la sua sfortunata esperienza al Grande Fratello Vip,è stata ieri protagonista di un’intervista a Le Iene, nel corso della quale ha svelato alcuni aspetti inediti sul suo conto ed ha reagito ai commenti degli utenti su Twitter., intervista a Le Iene Finalmenteci ha svelato cosa fa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fin da quandoha fatto il suo ingresso all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono state numerose le domande del pubblico televisivo che ancora non si era appassionato ai suoi video virali ...... intervistata ai microfoni di Turchesando , parla dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip lanciando una frecciatina a Ginevra Lamborghini e svelando cosa ne pensa die ...La diva trans del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, ha svelato il prezzo esorbitante che ha pagato in chirurgia estetica: l'intervista.L'ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini è una grande appassionata di chirurgia estetica Intervistata a Le Iene Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato qua ...