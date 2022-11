Ecco Forcite MK1S | il casco intelligente che ogni o quasi motociclista vorrebbe

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non serve cercare un nuovoper la propria moto: quello dipotrebbe fare al caso nostro per ciò che ha da offrire. Come mai è diventato così famoso? Questoè fenomenale – Computermagazine.itLa storia die dei suoi caschi smart Oggi vogliamo parlarvi di, una società unica nel suo genere che è riuscita a distinguersi dalle altre per via delle sue innovazioni particolari. Ne parla Alfred Boyadgis, co-fondatore e CEO della compagnia, che ci racconta la nascita della sua grande compagnia e gli sventurati eventi che, al di là dei loro trascorsi, gli hanno permesso di trovare l’ispirazione per la sua nascita: “è nata nel 2013 quando ho avuto un incidente con la mia moto. Ho svoltato, sono scivolato su una chiazza di olio e mi sono ...