Ecco chi sono i nuovi presidenti di Commissione alla Camera

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Oggi e domani 10 novembre le commissioni die Senato eleggono i loro. L’appuntamento è di quelli importanti per il Parlamento perché queste figureil raccordo fra i ministeri e i lavori parlamentari che si andranno a dibattere in Aula. Figure-chiave e ruoli di primo piano quindi per il governo. Oltre alle commissioni parlamentari poiattese anche altre due commissioni rilevanti: quella sulla vigilanza Rai e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). IE LE COMMISSIONIMarco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, è stato eletto presidente diFinanze. Entrato per la prima volta in Parlamento nel 2018, nella precedente ...

Mondo Balneare

...sono i nuovi governatori Usa. FOTO Alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti non si è votato solo per la Camera dei rappresentanti e per il Senato, ma anche per la guida di 36 Stati....è consigliata la quarta dose secondo il ministero Cambia tutto dunque. Si è passati da una comunicazione in cui le parole chiave erano ' consigliato a tutti ' ad una comunicazione in cui ... Dossier balneari, ecco chi sarà a decidere sulla riforma delle spiagge Un problema per chi ha fatto propaganda e ha promesso a famiglie imprese e commercianti che adesso sarebbe finalmente arrivato qualcuno che avrebbe risolto i problemi. Un problema più per Salvini che ...Prime Video ha svelato oggi i nomi dei dieci protagonisti della terza stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca B ...