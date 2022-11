E la festa di laser | luci | coriandoli e fiamme arriva domenica a Milano | per 4 sere

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo un tour estivo in sette stadi – culminato con il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – Cesare Cremonini è impegnato con l’Indoor tour 2022. Tutto realizzato nei palasport. E dopo lasold-out a Bologna, «uno dei concerti più belli e importanti della mia vita», ha scritto su Instagram, il cantante si prepara a invaderecon 4 show delle meraviglie al Forum di Assago). Cesare Cremonini, via al tour indoor: durante lo show una sorpresa per i fan ...