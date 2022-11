Duran Duran | arriva la biografia sulla band icona pop generazionale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Please please tel me now. La storia dei” sarà in libreria dal 9 novembre, pubblicata in Italia da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Il libro firmato dal celebre giornalista Stephen Davis (già autore del best seller “Il martello degli dei. La saga dei Led Zeppelin”), attraverso interviste esclusive ai membri del gruppo, amici e collaboratori, ricostruisce dettagliatamente la loro storia dagli esordi nel 1978 fino ai giorni nostri.Appassionati di artisti glam e synth pop del periodo come Roxy Music, David Bowie e Ultravox, LeBon e soci si misero alla ricerca di sound inedito per l’epoca: “E se i Velvet Underground fossero prodotti da Giorgio Moroder? Potremmo avere un sound di quel tipo?”.Belli, giovani e sfrontati, sin dagli esordi sono stati capaci di realizzare musica raffinata e muoversi nei ...

Sin dall'inizio della loro carriera, iiniziarono a collaborare con stilisti quali Perry Haines, Kahn & Bell e Anthony Price, in grado di dare al gruppo un' immagine raffinata ed ...... partendo dagli esordi dei nostalgici anni '80, periodo nel quale ha preso vita, proprio in Inghilterra con gli Spandau Ballet piuttosto che con i, il movimento musicale del New Romantic ...