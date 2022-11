Duisburg stoppa Huawei. Cosa succede tra Germania e Cina

Leggi su formiche

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Due a due. Dopo il via libera all’ingresso del colosso cinese Cosco in un terminal del porto di Amburgo e la visita del cancelliere Olaf Scholz a Pechino per incontrare il leader Xi Jinping, il governo tedesco ha confermato oggi lo stop all’acquisizione di una fabbrica di semiconduttori tedesca da parte di un gruppo cinese mentre l’amministrazione di, la cosiddetta “città cinese” della, ha posto fine alla sua collaborazione con l’azienda cinesein materia di smart city. A rivelare quest’ultimo sviluppo è stato il South China Morning Post. Un memorandum firmato nel 2018 avrebbe vistotrasformare“da una tradizionale città industriale in una smart city orientata ai servizi”, modernizzando l’amministrazione pubblica, la logistica portuale, l’istruzione e le ...