Doppia seduta di allenamento al “Cetilar” di San Piero a Grado

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 8 Novembre 2022 Intensa giornata di allenamenti per il Pisa Sporting Club in marcia di avvicinamento al match esterno con il Cagliari in programma sabato prossimo (ore 14.00) La squadra nerazzurra, con i soli Nicolas e Caracciolo impegnati in lavori personalizzati, ha effettuato al “” di Sanuna: al mattino lavoro prettamente atletico e aerobico, mentre nel pomeriggio spazio alle esercitazioni tecnico-tattiche agli ordini di Luca D’Angelo e del suo staff. Domani pomeriggio la squadra si trasferirà all’Arena Garibaldi per uncongiunto con il Tuttocuoio (a porte chiuse); giovedì nuovo appuntamento, invece, al “” di Sane quindi venerdì tradizionale rifinitura poche ore prima ...

