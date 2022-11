Disney lavora a una serie TV su Indiana Jones - Magazine - quotidiano.net

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Harrison Ford è pronto a cedere il testimone, ma ancora non è chiaro cosa succederà: di certo, il franchise non è ...

Harrison Ford è pronto a cedere il testimone, ma ancora non è chiaro cosa succederà: di certo, il franchise non è ......stagione di Grey's Anatomy disponibile da mercoledì 9 novembre sulla piattaformaPlus . Una ...una volta era il bar di Joe dove scopriamo che l'ex specializzanda di chirurgia Taryn Helm...Harrison Ford è pronto a cedere il testimone, ma ancora non è chiaro cosa succederà: di certo, il franchise non è morto ...Indiana Jones, Disney lavora alla serie tv ambientata nel mondo dell'archeologo interpretato da Harrison Ford per Disney+ in streaming.