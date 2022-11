Destinazione Africa | perché all’Italia conviene oltre a Balcani e Mediterraneo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non solo. È l’l’altro grande banco di prova per le strategie euroitaliane. Piccola guida per il nuovo governo sui principali dossier: gas, con le interlocuzioni di Eni in Algeria; il ministro Tajani che dice “Italia protagonista di pace daiall’”; la Libia in quanto dossier che andrà messo all’attenzione del governo sotto varie sfaccettature (economia, immigrazione); la geopolitica, con la rete di alleanze e partnership da favorire per le nostre aziende. Libia Conversando con il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine del vertice sul clima di Sharm El-Sheikh, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha ribadito il sostegno alla mediazione delle Nazioni Unite in Libia. Inil vicepremier Matteo ...

inSella

Mozambico. Organizzare un viaggio in Mozambico vuol dire andare alla scoperta di uno ... Il territorio che si estende sulla costa dell'Oceano Indiano, nell'Meridionale, ospita ...ENI movimenterà il petrolio venezuelano tramite due petroliere Suezmax, lae la Gladiator: ... entrambi i vascelli hanno comeil porto di Bilbao, in Spagna. Tra giugno e luglio ENI ... Africa Eco Race 2022, partiti: destinazione Dakar Non solo Mediterraneo e Balcani. È l’Africa l’altro grande banco di prova per le strategie euroitaliane. Piccola guida per il nuovo governo sui principali dossier: gas, con le interlocuzioni di Eni in ...Si chiama Tesorobus, l’autobus della solidarietà, donato da Tiemme per portare un carico di doni all’orfanotrofio di Kabrousse in Africa. Partito lo scorso 15 ottobre dal Principato di Monaco, il bus ...