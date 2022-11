DeSantis confermato in Florida | chi è il rivale repubblicano di Trump nella corsa verso le presidenziali 2024

L'italo - americano Ronsi ègovernatore della Florida . Il repubblicano ha ottenuto una vittoria secca nelle elezioni di Midterm . H a sconfitto il democratico Charlie Crist con un margine di quasi 20 ...In Texasgovernatore il repubblicano Greg Abbott. In Massachusetts la democratica Maura ... In Florida il repubblicano italo - americano Ronha parlato della sua riconferma come di ..."Per la Florida una serata bellissima", dice l'ex presidente americano. Prima si era rivolto al governatore DeSantis, uno dei possibili sfidanti per la nomination… Leggi ...L’annunciata ‘ondata repubblicana’ della vigilia non c’è stata. Alle elezioni di metà mandato, gli Stati Uniti d’America si sono confermati divisi come non mai. La Camera potrebbe passare al partito r ...