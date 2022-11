“Decreto pronto | da domani…” | Meloni | la mossa che abbatte le bollette

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022)di Giorgiaper abbassare il caroche sta mettendo in ginocchio le famiglie e le imprese italiane: "In due settimane abbiamo liberato 30 miliardi per calmierare e coprire costo. Abbiamo messo in sicurezza tessuto produttivo e già domani ilche stanzia i primi nove miliardi sarà in Consiglio dei ministri. Fermare la speculazione è fondamentale: stiamo conducendo anche questa battaglia", ha annunciato con un post pubblicato su Twitter la presidente del Consiglio. Rispetto alle pensioni, Giorgiaha detto a chiare lettere che "rischiano di essere inesistenti" in futuro. "In questo momento", ha affermato la presidente del Consiglio durante l'incontro con i sindacati, secondo quanto si apprende da fonti delle agenzie di stampa, "la priorità delle ...