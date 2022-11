Dalmat | “L’anno prossimo l’Inter avrà un nuovo presidente e un nuovo allenatore”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’ex nerazzurro Stephaneparla del futuro delIn una diretta dal suo profilo Instagram, l’ex centrocampista nerazzurro Stephanha fatto il punto sul campionato del. Inoltre, il francese ha parlato del futuro societario del club annunciando checi sarà une un. “Ci sarà la sessione invernale, ma sappiamo che la società non ha soldi.deve arrivare tra le prime quattro: quasi sicuramente, ilanno cambieranno l’e il, ci sarà una nuova proprietà, con un patron ricco e in grado di comprare molti ...

