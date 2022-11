Dai Castelli la stretta anti-baby gang nei centri commerciali | “Minori solo se accompagnati”

(Di mercoledì 9 novembre 2022)al centro commercialeseda un adulto, altrimenti verranno allertate le forze dell’ordine. Sta facendo discutere in questi giorni l’iniziativa presa dal centro “La Nave” che ha deciso di porre un freno ad atti vandalici e disturbi provocati da giovani e spesso giovanissimi. Il cartello al centro commerciale di Marino che vieta l’accesso ainonIl caso arriva da Frattocchie, frazione del Comune di Marino aiRomani. Nel manifesto affisso sui muri del centro si legge: «A causa dei molti danneggiamenti subiti da gruppi diche girano da soli nel centro si fa espresso divieto aidi circolare nel centro commerciale se nonda un adulto responsabile. Per tutti i ...

