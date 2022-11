Tiscali Notizie

... l'esposizione internazionale delle due ruote, che, dopo i due giorni dedicati alla stampa e agli operatori del settore,al grande pubblico. A Rho Fiera Milano, fino a domenica 13 ...... l'esposizione internazionale delle due ruote, che, dopo i due giorni dedicati alla stampa e agli operatori del settore,al grande pubblico. A Rho Fiera Milano, fino a domenica 13 ... Da domani apre al pubblico Eicma, su palco MotoLive anche Pecco Bagnaia Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Il saluto del campione del mondo MotoGp Pecco Bagnaia, quello della leggenda del motocross Tony Cairoli e dell iridato Mxgp Tim Gajser, l accessione live della ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...