ilBianconero

...).' Parole dolci d'amore puro per uno che la Lazio l'ha sempre tenuta dentro al, parole che i ... Quella squadra, che già agli occhi del piccolo, che giocava a calcio con i suoi amici ...Le cabine elettriche dell'isola cambiano volto in un inno alla street art celebrato da... anche bella da vedere, perfettamente integrata nei tessuti urbani e rurali,pulsante delle ... Cuore Danilo, il video per la guarigione del tifoso e il tatuaggio: la storia FOTO e VIDEO Blog Calciomercato.com: Basta un goal, quello di Felipe Anderson arrivato al 29esimo minuto del primo tempo, per decidere il derby della Capitale. Un grande mix di emozioni, tra ...Le lacrime dopo il triplice fischio di Orsato e la festa sotto la Nord, portato in trionfo dai compagni con la fascia da capitano al braccio. Il derby di Danilo Cataldi è concentrato in ...