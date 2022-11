Croazia | i preconvocati per il Mondiale

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La lista dei 34 convocati dalla: di questi solo 26 andranno alin Qatar: presenti 5 calciatori di Serie A Il ct della, Dalic, ha reso pubbliche le preconvocazioni per i mondiali. Di questi 34, 26 andranno in Qatar per la coppa del Mondo. Cinque italiani tra i convocati del tecnico croato. Di seguito la lista completa. HERE IT IS! ???????#Croatia squad for the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!#WorldCup #Family #Vatreni???? pic.twitter.com/P5T3876pP2— HNS (@HNS CFF) November 9, 2022 PORTIERI: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK Salonicco), Labrovic (Rijeka). DIFENSORI: Vida (AEK Atene), Lovren (Zenit S. Pietroburgo), Barisic (Glasgow Rangers), Caleta-Car (Southampton), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern Monaco), ...