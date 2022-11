Cremonese-Milan 0-0 | la reazione di Tiziano Crudeli al pareggio dei rossoneri VIDEO

... i rossoneri non sono riusciti a rispondere, pareggiando (0 - 0) allo stadio Zini contro la. Un punto che i padroni di casa hanno meritato contro unspento che non è riuscito ad ...Commenta per primo Simon Kjaer, difensore del, ha parlato dopo la partita pareggiata contro la: 'Nervosismo Dentro una partita ci sono tanti particolari che fanno la differenza, sono cose che dobbiamo migliorare e pensare. Ci ...PAGELLE CREMONESE-MILAN - Il Milan sbatte contro la Cremonese e non va oltre lo 0-0 allo stadio 'Zini'. I padroni di casa alzano il muro dai primi minuti di gioco fino al 90° e… Leggi ...CREMONA - La Cremonese ferma sul pareggio il Milan. Questo il commento di un soddisfatto Massimiliano Alvini ai microfoni di Dazn. "La Cremonese porta a casa un punto significativo che fa bene ...